Mardin'de Sokak Ortasında Darp Olayı

Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti.

Olay, dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN