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Mardin'de Sokak Ortasında Darp Olayı

Mardin'de Sokak Ortasında Darp Olayı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tartıştıkları kişiyi sokak ortasında döven 4 şahıs, görüntülere yansıdı.

Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti.

Olay, dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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