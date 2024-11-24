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Mardin'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Kişi Tutuklandı

Mardin'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Kişi Tutuklandı
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Mardin'de bir kavgada silahla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay, Artuklu ilçesinde meydana geldi.

Mardin'de geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

21 Kasım'da Artuklu ilçesinde iki taraf arasında yaşanan kavgaya ilişkin Mardin Adliyesinde görülen dava bitiminde tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrasında Vali Ozan Caddesi üzerinde taraflardan biri, karşı tarafa silahla ateş ederek 1'i avukat, 1'i yoldan geçen vatandaş olmak üzere 4 kişiyi bacaklarından yaralamıştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar ve incelenen kamera görüntüleri sonrasında şüphelilerin kaçtıkları araçların plakaları tespit edilmişti. Polis ekipleri, kısa sürede iki araç içerisindeki 5 şüpheliyi yakalamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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