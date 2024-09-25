Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde evinin avlusunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Zeytinpınar Mahallesi'nde Orhan Erat isimli vatandaş kimliği belirsiz bir kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan Erat, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - MARDİN