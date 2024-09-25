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Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Mardin'in Derik ilçesinde Orhan Erat isimli bir kişi, evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken bir şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde evinin avlusunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Zeytinpınar Mahallesi'nde Orhan Erat isimli vatandaş kimliği belirsiz bir kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan Erat, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa mardin Derik Olay

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