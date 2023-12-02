Mardin'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletli 2 kişi, yolda yürüyen bir vatandaşa silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ayağından yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletli 2 kişi, yolda yürüyen bir vatandaşa silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ayağından yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Abdulkadirpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi plakası belirlenemeyen motosikletle Kanarya Caddesinde yolda yürüyen vatandaşın ayağına kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırdı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN