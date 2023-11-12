Mardin'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 60 yaşındaki bir kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Elmalı Mahallesi'nde bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Saldırıda 60 yaşındaki Fatma Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa