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Mardin'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 60 yaşındaki bir kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.