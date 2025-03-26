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Mardin'de Silahlı Kavganın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Yeni görüntülerde kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak yedi kişi gözaltına alındı.

Mardin'de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla ateş edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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