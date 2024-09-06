Mardin'de silahlı kavga: 8 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'de cadde ortasında silah sesleri böyle yükseldi: 8 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahlı kavgada, M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç. H.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.