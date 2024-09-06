Mardin'de silahlı kavga: 8 yaralı

Mardin'de cadde ortasında silah sesleri böyle yükseldi: 8 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahlı kavgada, M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç. H.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.