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Mardin'de silahlı kavga: 8 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi'nde cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç. ve H.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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