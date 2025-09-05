Haberler

Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lozan Caddesi mevkiinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
