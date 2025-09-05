Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lozan Caddesi mevkiinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN