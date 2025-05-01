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Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Derbas B. (20) ile Necmeddin B. (56) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derbas B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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