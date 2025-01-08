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Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda B.A. silahla, F. B. (18) ise aldığı darbeyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.B. kentteki özel bir hastaneye, B.A. da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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