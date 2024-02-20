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Mardin'de silahlı kavga: 17 yaralı, 4 tutuklama

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki akraba ailenin silahlı kavgasında 17 kişi yaralandı. Olaya karışan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki akraba ailenin silahlı kavgasında 17 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Şubat'ta Kızıltepe ilçesinde karı koca arasında yaşanan kavgaya Ekinlik ve Işıklı Mahallesinde ikamet eden aile fertlerinin de araya girmesi üzerine olay Ekinlik Mahallesi'nde taşarak, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu ve pompalı silahların da kullanıldığı kavgada 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan 3 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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