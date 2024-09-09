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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı, 10 tutuklama

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Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 10 şahıs tutuklandı.

Mardin'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı silahlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 10 şahıs tutuklandı.

Olay, 6 Eylül günü, kırsal Ortaköy Mahallesi'nde cadde ortasında daha önce aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç., M.Ç., A.Ç ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan F.Ç., kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 24 şahıstan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa mardin Güncel Hukuk Kavga

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