Mardin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

Mardin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Yönelik Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 3 adet AK-47 tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte çeşitli fişekler bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet 7.62 milimetre fişek, 50 adet 9 milimetre fişek, 20 adet 7.9 milimetre fişek, 9 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik faaliyetlerin artan bir kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar

KYK yurdunda kabus gibi gece! Yangın tüpüyle saldırdılar
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.