Mardin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli silah ve mühimmat kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 tabanca şarjörü ve bin 500 mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
