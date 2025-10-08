Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nusaybin ilçesinde yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği, uzun namlulu silah parçaları, 1 kurusıkı tabanca, 420 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN