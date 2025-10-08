Haberler

Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonla silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nusaybin ilçesinde yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği, uzun namlulu silah parçaları, 1 kurusıkı tabanca, 420 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
