Haberler

Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şahıs tutuklandı. 12 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve silah parçası ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve silah ticareti operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 lira paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.