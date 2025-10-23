Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve silah ticareti operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 lira paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN