Mardin'de Şiddetli Fırtına Çatıyı Uçurdu, Çocuk Parkına Düştü
Mardin'de etkili olan şiddetli fırtına, bir sitenin çatısını uçurarak çocuk parkının üzerine düşmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, parkta kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.
Mardin'de bir sitenin çatısı şiddetli fırtına sonucu uçarak çocuk parkının üzerine düştü.
Edinilen bilgiye göre, Mardin'de bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Mardin Devlet Hastanesi arkasındaki bir sitenin çatısını uçurdu. Uçan çatı, site içerisindeki çocuk parkına düşerek büyük paniğe yol açtı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, parkta o sırada kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa