Jandarma siberden dolandırıcılara büyük darbe

Mardin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Mardin'de sosyal medya üzerinden satış vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Oparasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mardin merkezli olmak üzere Diyarbakır, Gaziantep ve Artvin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen çok sayıda elektronik cihaz ve dijital materyale el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada, vatandaşları sosyal medya ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda uyararak, siber dolandırıcılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
