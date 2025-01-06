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Mardin'de Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı

Mardin'de Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı
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Mardin'in Çığır Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Sürücünün ihbarı sonrası itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Mardin'de seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin-Cizre yolu Çığır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırın yandığını gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı alanda güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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