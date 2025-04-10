Mardin'de Seyir Halindeki Tır Yandı

Mardin'de seyir halindeyken alev alan tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 UZ 650 plakalı tır, Kızıltepe-Viranşehir karayolunun Akça Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. - MARDİN