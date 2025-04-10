İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Beştepe'de 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama DEM heyetinden geldi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Mardin'de Seyir Halindeki Tır Yandı

Mardin'de Seyir Halindeki Tır Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir karayolunda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de seyir halindeyken alev alan tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 UZ 650 plakalı tır, Kızıltepe-Viranşehir karayolunun Akça Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.