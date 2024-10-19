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Mardin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi istikametinde plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken tır, kullanılmaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin İtfaiye mardin

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