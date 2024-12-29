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Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi
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Mardin'de seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, yangın kontrol altına alındı; olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Mardin'de seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilli çıkışı Midyat yolu istikametinde seyir halindeki 06 BFZ 425 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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