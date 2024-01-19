Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, 4 yolcuyla birlikte otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev topuna döndü.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Cizre yolu Girmeli mevkiinde seyir halinde Davut Ayaz idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Yangını fark eden şoför, 4 yolcuyla birlikte otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri ateşi söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.