Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev topuna döndü.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Cizre yolu Girmeli mevkiinde seyir halinde Davut Ayaz idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Yangını fark eden şoför, 4 yolcuyla birlikte otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri ateşi söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.