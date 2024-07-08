Mardin'de seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç bir anda alevler yükselmesiyle sürücü tarafından yol kenarına çekildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkiinde seyir halinde olan ticari araçtan bir anda alevler yükselmesiyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN