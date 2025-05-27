Mardin'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Mardin'in Kızıltepe bölgesinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Dedeman Kavşağında seyir halindeki 48 AIR 824 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hafif ticari araçta hasara yol açtı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa