Mardin'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Mardin'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Dedeman Kavşağında seyir halindeki 48 AIR 824 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hafif ticari araçta hasara yol açtı. - MARDİN