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Mardin'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araçla seyir ederken silahlı saldırıya uğrayan şahıslardan 2'si hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araçla seyir ederken silahlı saldırıya uğrayan şahıslardan 2'si hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde seyir halindeki bir araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Tepebaşı Mardin 3. Sayfa Haberler

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