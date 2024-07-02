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Mardin'de Şehir Hastanesi İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

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Mardin'de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen bir işçi hayatını kaybetti. Olayda bir işçi hafif yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Mardin'de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde yapılmakta olan şehir hastanesinin inşaatında meydana geldi. Hazır beton mikserinden aldığı betonu inşaata aktaran pompa aracının devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi hafif yaralandı. Pompa aracının altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi İnceleme Mardin 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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