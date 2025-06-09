Mardin'de Saman Yüklü Tır Yangını
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir saman yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Mardin'de saman yüklü tır alev alev yandı
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde saman yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mazıdağı ilçesi Aksu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen saman yüklü tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın yandığını gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tır tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa