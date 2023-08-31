Mardin'de saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğrayan Kahraman Erdem hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğrayan Kahraman Erdem hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömürlü köyünde ikamet eden sıva ustası Kahraman Erdem, dün gece eşi ile beraber balkonda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Olay sonrası vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermi ile ağır yaralanan Erdem, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdem'in cansız bedeni Mardin Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN