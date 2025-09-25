Haberler

Mardin'de Ruhsatsız 5 Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'de Ruhsatsız 5 Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Kızıltepe'de durdurulan araçta yapılan aramada 5 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler bulundu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi

Sanat dünyasında deprem! Ünlü grup sahne faaliyetlerini durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm, işinin başında yakaladı

Ölüm, işinin başında yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.