Mardin'de Ruhsatsız 5 Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Kızıltepe'de durdurulan araçta yapılan aramada 5 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler bulundu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN