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Mardin'de Resul Derin cinayetinin şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen Resul Derin cinayetinin şüphelileri S.A. ve A.A. tutuklandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin cinayetinin şüphelisi 2 şahıs tutuklandı.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Resul Derin cinayetinin şüphelileri S.A. ve A.A. kaçtıkları araçta yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde, 2 adet tabanca, 2 şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Araçtan inen A.A. ve S.A., Resul Derin ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Resul Derin sopa ile başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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