Mardin'de refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin- Kızıltepe Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 PH 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil, refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ö. ve M.O. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN