Mardin'de Pompalı Tüfekle Saldırı: Kız Çocuğu Panikle Kaçtı
Mardin'de bir şahsın husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açması sonucu çevrede bulunan bir kız çocuğu panikleyerek kaçtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, jandarma saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Mardin'de pompalı tüfekle saldırı: Kız çocuğu panikle böyle kaçtı
MARDİN - Mardin'de bir şahıs husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı.
Olay, Kırsal Kabala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs 21 Aralık'ta, husumetli olduğu iddia edilen bir kişinin aracına pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, otomobilin camlarına ateş ederken çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik kameralara yansıdı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.