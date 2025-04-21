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Mardin'de Polise Çarpan Şüpheli Sürücü Yakalandı

Mardin'de Polise Çarpan Şüpheli Sürücü Yakalandı
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Mardin'de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, şüpheli sürücü kısa sürede yakalandı.

Mardin'de uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarpıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Şüpheli şahıs ise polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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