Mardin'de polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan tırın sürücüsü gözaltına alındı

Mardin'de polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir tırın sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Sürücü, tırı 3 araca çarparak refüje çıkarak durdurdu. Gözaltına alınan sürücü, araçla birlikte emniyete götürüldü.

Mardin'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırı merkez Artuklu ilçesinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı. Takip sonucu tır, 3 araca çarpıp, refüje çıkarak durdu.

Sürücü gözaltına alındı. Araç incelenmek üzere emniyete götürüldü.