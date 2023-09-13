Mardin'de polis darbedildi ve silahı gasbedildi, 6 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada kiracısı olan polisi darbedip, silahını gasbettikleri iddiasıyla ev sahibinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada kiracısı olan polisi darbedip, silahını gasbettikleri iddiasıyla ev sahibinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Yenikent Mahallesi'nde 6 Eylül'de polis memuru T.Y. ile ev sahibi M.M.T. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ev sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada T.Y'yi darbederek, silahını gasbettikleri iddiasıyla M.M.T'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

T.Y. ifadesinde, kirasını ödemediği iddiasıyla evden çıkarılmak istendiğini, kendisine tehdit mesajları gönderildiğini, ev sahibinin kardeşleri tarafından da yolunun kesilerek, tehdit edildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine 18 Ağustos'ta ev sahibi hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu belirten T.Y, 6 Eylül'de işe gitmek için evden çıktığında binanın içinde M.M.T. ve bazı yakınlarının kendisini darbettiğini, belindeki silahının alındığını iddia etti.