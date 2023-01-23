Mardin'de PKK'nın patlayıcı ve malzeme depolarına ağır darbe 3. Sayfa Haberleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, dün Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi tarama faaliyeti neticesinde bir nokta tespit edilip detaylı arama başlatıldı. Söz konusu aramada, 2 adet 104 mm top mühimmatı (dip tablasından tuzaklanmış vaziyette), 4 adet 104 mm ÇNRA roketatar (dip tablasından tuzaklanmış vaziyette), 3 adet antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 4 adet ÇNRA mühimmat tapası malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edeceği kaydedildi. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nusaybin Mardin PKK 3. Sayfa Haberler

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