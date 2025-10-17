Haberler

Mardin'de Pikap Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'de Pikap Devrildi: Sürücü Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı pikap, şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kabala Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 LN 001 plakalı pikap, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

