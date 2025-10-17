Mardin'de Pikap Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kabala Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 LN 001 plakalı pikap, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN