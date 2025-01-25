Mardin'de Peynir Yüklü Tır Devrildi
Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan peynir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ancak şans eseri yaralanan olmadı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan peynir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa