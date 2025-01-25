Mardin'de Peynir Yüklü Tır Devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan peynir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN