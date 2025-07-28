Mardin'de Park Halindeki Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı

Mardin'de Park Halindeki Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ofis Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında tırın içinde ve çevresinde bulunan B.T. (10), H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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