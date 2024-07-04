Mardin'de Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Mardin'de bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi TOKİ Parkı'nda park halinde olan bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Barış Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN