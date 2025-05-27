Mardin'de Palmiye Ağacına Yangın

Mardin'de palmiye ağacı ateşe verildi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir palmiye ağacı ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde TOKİ Parkı'nda piknik yapan vatandaşların bulunduğu sırada meydana geldi. Yangını fark eden park görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, palmiye ağacı zarar gördü.