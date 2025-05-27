Mardin'de Palmiye Ağacına Yangın

Mardin'de Palmiye Ağacına Yangın
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Mardin'de Palmiye Ağacına Yangın
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir palmiye ağacı ateşe verildi. Olay, TOKİ Parkı'nda piknik yapanların bulunduğu sırada gerçekleşti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Mardin'de palmiye ağacı ateşe verildi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir palmiye ağacı ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde TOKİ Parkı'nda piknik yapan vatandaşların bulunduğu sırada meydana geldi. Yangını fark eden park görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, palmiye ağacı zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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