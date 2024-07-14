Mardin'de Otomobilin Yaya Geçidine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin yaya geçinden geçmeye 2 çocuğa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal D.'ye (10) çarptı. Kazada iki çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim Halil Bumanhan kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Orhan Kemal D. ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN