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Mardin'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki PTT Şubesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Derin (93) isimli vatandaşa, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu yola savrulup başını çarpan Derin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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