Mardin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Girmeli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
