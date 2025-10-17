Mardin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Girmeli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa