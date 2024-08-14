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Mardin'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Mardin-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin- Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma 3-sayfa trafik mardin Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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