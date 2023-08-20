Mardin'de otomobil taş bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin taş bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19: 00 sıralarında Nusaybin Sanayi Bölgesi trafik kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil taş bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN