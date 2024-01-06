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Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Aksu Mahallesi mevkiinde 01 DAG 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Mehmet Y., Ayşe D., İlknur Y., Selim D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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