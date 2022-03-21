Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Haberler

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Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar yolu Alakuş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 CYB 37 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe, Otomobil, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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